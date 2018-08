Feuerwehr holt Ortspokal

Wetzlar Im Rahmen des Schützenfests des Schützenvereins „Tell“ 1925 Büblingshausen fand das Ortspokalschießen statt, bei dem bei den Herren die Feuerwehr mit 319 Ringen den 1. Platz belegte. Zweiter wurde das Team der CDU (311) und auf Platz drei schoss sich die Mannschaft des THW 1 (302). In der Einzelwertung landete Karsten Schmidt (90) auf dem ersten Platz, gefolgt von Christian Psenica (83) und Matthias Schwarz (83). Bei den Damen setzte sich die Mannschaft des Ersten Wetzlarer Schwimmvereins (296) an die Spitze. Beste Einzelschützin war Bonzena Galgon (87), Ann Katrin Rink (86) wurde Zweite und Platz drei belegte Diana Müller (85). In diesem Rahmen wurden auch die Vereinspokale überreicht. Mit der Luftpistole setzte sich Ute Fischer (38) an die Spitze. Mit dem Luftgewehr war Ilse Siebert (97) die Siegerin. Bei den Herren war mit der Sportpistole Stefan Böhm (96) der Beste. Peter Hildebrand (100) holte sich mit dem Kleinkalibergewehr den Pokal. Den Königspokal sicherte sich Ilse Siebert (43). (hp/Foto: Pöllmitz)