Feuerwehr ist 95 Mal im Einsatz

Es hätten gern noch mehr sein dürfen, berichtete Gemeindebrandinspektor Thomas Hilarius Heckrodt bei der Hauptversammlung im Bürgerhaus Dornholzhausen, aber mehr sei nicht bewilligt worden.

Bürgermeister Horst Röhrig dankte den Brandschützern und sicherte die weitere Unterstützung der Gemeinde zu. Insbesondere die gute „Basisarbeit“ im Bereich der Jugend- und Minifeuerwehr lobte Röhrig. Kreisbrandmeister Roland Kraus grüßte von der Landrätin und den Keisgremien, Vorsitzender Martin Hanika von der Gemeindevertretung.

In seinem Bericht blickte Gemeindebrandinspektor Heckrodt auf die jährliche Großübung. Sie fand im Rahmen der Katastrophenschutzübung PAN 2017 statt. Die kreisweite Vollübung sei ein besonderes, seltenes Ereignis gewesen, sagte Heckrodt. Gelungen sei auch das Geländefahrtraining im Steinbruch in Niederkleen gewesen. Insgesamt weise das Dienstbuch 5773 absolvierte Übungsstunden für 2017 nach.

Zahl der Fehlalarme nimmt weiter zu

39 Brandeinsätze wurden geleistet. Außerdem 30 Hilfeleistungen, davon im Wesentlichen Verkehrsunfälle, Türöffnungen und Wettereinsätze. Zwölf Fehlalarme wurden gezählt, oft handelte es sich um Brandmeldeanlagen, zunehmend gingen auch Alarmierungen aus dem Auto von der der A45 ein, weil Rauch gesehen wurde oder offensichtliche Nutzfeuer.

14 Einsätze im vorbeugenden Brandschutz, zehn Brandsicherheitsdienste und vier Brandschutzfrüherziehung und Aufklärungen wurden geleistet. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit präsentierte sich die Feuerwehr auf dem Dorfgemeinschaftstag mit einigen Fahrzeugen. Mit insgesamt 95 Einsätzen sei es dennoch ein ruhiges Jahr gewesen.

Aktive gab es am Jahresende 183 – zehn mehr als im Vorjahr. Die AG Mitgliederwerbung wird im laufenden Jahr eine gemeindeweite Werbeaktion veranstalten.

Die Jugendfeuerwehren hatten am Jahresende 52 Mitglieder, darunter 15 Mädchen. Sie absolvierten 270 Ausbildungsstunden, davon zwei Drittel feuerwehrtechnische Ausbildung, der Rest allgemeine Jugendarbeit. Den Minifeuerwehren gehörten 72 Mitglieder an, eine neue Minifeuerwehr wurde in Espa gegründet.

Das Goldene Brandschutzehrenzeichen wurde Volkmar Schmidt überreicht. Anerkennungsprämien: 10 Jahre: Jasmin Röhrich, Eva Tonhäuser, Viktor Arabin, Janosch Bauman, Stefan Brück, Timo Glaum, Simon Heep, Thomas Heep, Benedikt Lang, Phillipp Mank und Christian Plitsch. 20 Jahre: Tobias Doerk, Dirk Herget, Steffen Krause, Manuel vom Felde-Senger. 30 Jahre: Frank Dreikausen. 40 Jahre: Hans-Peter Dierlam und Volkmar Schmidt.

Die Floriansmedaille erhielten: Silber: Jasmin Röhrich, Bronze: Ramona Nowaczyk, Steffen Krause, Christian Ulm, Bjarne Bensel, Julian Bömeke, Yannick Bömeke, Meike Dern, Jan-Erik Faber, Mark-Andre Faber, Matthias Körner, Dieter Thron, Lukas Thorn und Andreas Wirth.

Befördert wurden: Marko Pietron (Löschmeister), Benedikt Lang, Heinz Pauly, Alexander Metz (alle zum Oberlöschmeister). Johannes Michel, Sven Bittroff, Alexander Höchst, Wilfried Heidl, Matthias Körner, George Michael (alle zum Brandmeister). Ernannt wurden: Manuel Senger, Patrick Selig und Johannes Michel. (ri)