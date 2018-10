Feuerwehren bekommen Verstärkung

An vier Wochenenden leisteten die Aktiven rund 70 Ausbildungsstunden. Die Teilnehmer im Alter zwischen 17 und 57 Jahren wurden vom zuständigen Kreisbrandmeister Thorsten Thierbach geprüft und dürfen nun ihre Feuerwehren im Einsatzfall verstärken.

Auf dieser Ausbildung aufbauend können die Kameraden jetzt verschiedene weitere Lehrgänge zeitnah beziehungsweise nach Ablauf der zweijährigen Standortausbildung absolvieren.

„Dieser Lehrgang hatte einen großen Anteil an Quereinsteigern und darf daher auch Ansporn für weitere Interessenten sein, sich in den Feuerwehren des Landkreises zu engagieren“, sagte Lehrgangsleiter Thomas Kraus (Gladenbach). Die Ausbilder der Standorte in Gladenbach, Biedenkopf und Kirchhain seien gerne bereit, wieder zusätzliche Lehrgänge durchzuführen, um jeden die Chance zu bieten, dann auch zeitnah ausgebildet zu werden. (mi)