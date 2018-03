Feuerwehren bilden sich weiter

Langgöns Die Feuerwehr Langgöns hat sich im Bereich technische Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen fortgebildet. Dazu trafen sich 24 Feuerwehrmänner und -frauen aus den Einsatzabteilungen aller Langgönser Ortsteile in der Kerngemeinde Lang-Göns. In einer theoretischen Unterrichtseinheit wurden neue Vorgehensweisen und Techniken vermittelt, um Unfallopfer aus ihren Pkw zu befreien. Auch über alternative Antriebe wie in Elektroautos wurde gesprochen. Am Nachmittag stand ein Praxisteil an. Es galt, einen Dummy aus einem auf dem Dach liegenden Pkw zu befreien. Hierbei wurde gezeigt, wie das Autodach abgetrennt wird und Insassen herausgezogen werden. Bei den Übungen konnten die hydraulischen Rettungsgeräte auch an ihre Leistungsgrenzen gebracht und neue Methoden ausprobiert werden. (red/Foto: privat)