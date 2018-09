Feuerwerk erleben

MARBURG Die Eisenbahnfreunde Treysa laden für Samstag, 17. September, zur Fahrt mit dem Dampfschnellzug zum Feuerwerk "Rhein in Flammen" nach St. Goar ein. Der Zug fährt ab Marburg um 14.30 Uhr, Niederwalgern 14.40 Uhr, Lollar 14.50 Uhr, Gießen 15 Uhr. Im Tal der Loreley gibt es Feuerwerke an den brennenden Burgen Katz und Rheinfels sowie aus der Mitte des Rheins und abschließend das große Finale am Rheinufer.

Am Abend schauen sich die Fahrgäste das Bengalfeuer an den Uferpromenaden in St. Goar an. Für Stimmung während der Fahrt sorgt im Tanzwagen ein DJ.

Gezogen wird der Zug von der 1900 PS starken Schnellzugdampflok 03 1010 (Baujahr 1940) der "Traditionsgemeinschaft Halle P".

Die Fahrt kostet ab Marburg für Erwachsene 79 Euro, für Kinder 49 Euro, Familien zahlen 204 Euro, einschließlich Platzreservierung, Kaffee, Tee oder Kakao und Kuchen.

Anmeldungen für die Eisenbahnfahrt unter www.eftreysa.de oder unter & (0 66 98) 9 11 04 41. (red)