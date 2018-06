VON NADJA SCHWARZWÄLLER

Figuren kommen nach Hause

KULTUR Heute Eröffnung

Marburg/Stadtallendorf. Fast 150 Jahre haben sie auf einer Wiese in Hatzbach zugebracht, nach einer aufwendigen Restauration erstrahlen sie nun in altem Sandstein-Glanze und kehren zurück in ihre Heimat nach Marburg. Die Rede ist von fünf Barockfiguren, die Glaube, Hoffnung, Liebe, Gerechtigkeit und Mäßigkeit symbolisieren. Heute ist Einweihung.

