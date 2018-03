Filme begeistern

Lockmittel für den erneut guten Besuch waren die hochinteressanten Filme vom Frankenbacher Filmemacher Artur Ruppert zum Geschehen im Dorf und darüber hinaus.

Artur Ruppert, der sich in Technikfragen von seinem Enkel Laurin unterstützen lässt, zeigte im Laufe des Abends 20 Filmausschnitte sehr verschiedener Art, mit zusammen 70 Minuten Dauer.

Die Zuschauer erfreuten sich an Bildern vom Schlachtfest des Gesangvereins, am Passionsoratorium, einem gemeinsamen Gottesdienst der Freien Evangelischen Gemeinde und der evangelischen Kirchengemeinde, einer Vereinstagesfahrt, der Übung der Biebertaler Jugendfeuerwehren, an schönen Natur- und Landschaftsbildern, dem Grillfest auf der Familienwiese und Filmeindrücken über Frankenbach hinaus. (mo)