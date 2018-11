Filmisches Hinterland

Biedenkopf Die Seniorentreffpunkte Biedenkopf C, D + E laden alle Senioren zu einem Filmvortrag von Karl Krantz über das Hinterland ein. Am Mittwoch, 14. November, wird Krantz von 14.30 bis 16.45 Uhr in der Seniorenbegegnungsstätte in Biedenkopf (Bachgrundstraße) die Besonderheiten, wesentliche Details, wissenswerte Daten und Fakten einzelner Ortschaften beleuchten.