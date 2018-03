Filmklassiker sehen

Kino „Sunset Boulevard“ läuft am Sonntag

Burbach Am Sonntag, 11. März, ist ab 18 Uhr der Film „Sunset Boulevard“ im Heimhof-Theater in Burbach zu sehen. Einlass ist ab 17.20 Uhr. Eintrittskarten für sechs Euro gibt es nur an der Abendkasse. Kinder, Pennäler und Studenten zahlen drei Euro Eintritt.