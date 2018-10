Burbach-Würgendorf Der Filmklassiker „Der General“ von und mit Buster Keaton aus dem Jahr 1926 läuft am Sonntag, 14. Oktober, ab 18 Uhr im Heimhof-Theater in Würgendorf. Der Stummfilm wird live vertont vom Pianisten und Bühnenkünstler Markus Schimpp. Einlass ist ab 17.20 Uhr. Karten für 10 Euro gibt es nur an der Abendkasse. (red)