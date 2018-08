Finale beim Orgelsommer

Dillenburg Das letzte Konzert der Reihe „Dillenburger Orgelsommer“ gestaltet Susanne Rohn am Sonntag, 12. August, ab 17 Uhr an der Klais-Orgel in der katholischen Herz-Jesu-Kirche. Rohn ist Kantorin in Bad Homburg. Ihr Konzert steht im Zeichen der Komponisten Johann Sebastian Bach, Adolf Friedrich Hesse, Arnold Mendelssohn sowie Max Reger und Felix Woyrsch. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Infos: www.orgelsommer-dillenburg.de. (red)