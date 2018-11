Fingerfertig bleiben

Fingerarthrose gehört zu den häufigsten Formen des Gelenkverschleißes. Da die Erkrankung beträchtliche Einschränkungen im täglichen Leben mit sich bringt, ist es wichtig, frühzeitig etwas für den Erhalt der Fingerfertigkeit zu tun.

Zunächst wird geraten, Über- und Fehlbelastungen möglichst zu vermeiden. So sollte man keine schweren Tüten oder Taschen tragen und einseitige Bewegungsabläufe wie Stricken vermeiden. Darüber hinaus erleichtert ergonomisches Werkzeug viele Tätigkeiten, ebenso Hilfsmittel wie elektrische Dosenöffner, spezielles Besteck, Flaschenöffner, Stifthalter oder Auswringhelfer. Orthopädische Daumenschienen können bei Arbeiten mit den Händen zudem unterstützen und entlasten. Auch empfinden viele Betroffene Wärmeanwendungen wie Bäder, Paraffinpackungen oder Umschläge als wohltuend. Bei akuten Beschwerden können schmerzstillende Salben kurzfristig lindernd wirken.

Um aber etwas gegen die Ursache zu tun, ist es nach Ansicht von Experten sinnvoll, die angegriffenen Gelenkknorpel gezielt mit Nährstoffen zu versorgen.

Patienten mit Arthrose in den Händen sollten ihre Fingerfertigkeit außerdem mit spezieller Gymnastik üben: Beispielsweise die Fingerspitzen einer Hand der Reihe nach kurz gegen den Daumen tippen. Oder die Hände sanft zur Faust einrollen, wieder strecken und weit spreizen. Gut ist es auch, die Hände in warmem Wasser zu schwenken und dabei behutsam einen Schwamm zu kneten. Leichtes Ziehen an den einzelnen Fingern ist ebenfalls angenehm, genauso das Rollen der Handflächen über einen Noppenball.

Einen besonderen Wellness-Effekt hat schließlich eine entspannende Handmassage mit Kräuteröl.

Wenn das Knie schwächelt

Neben den Händen sind auch die Knie besonders häufig von Arthrose betroffen. Sobald sich erste Anzeichen wie Anlaufschmerzen, Steifigkeit und Spannungsgefühl bemerkbar machen, sollte man nicht lange zögern, sondern frühzeitig den Orthopäden aufsuchen. Denn mit konsequenter Behandlung wie Physiotherapie, Massagen, gelenkschonender Bewegung, schmerz- und entzündungshemmenden Präparaten kann der Krankheitsverlauf oft deutlich verzögert werden. (djd)