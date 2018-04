Fischer ist neue Vorsitzende

Die 22 anwesenden Mitglieder kürten Ursula Fischer zur Vorsitzenden und Norbert Gelzenleuchter zum zweiten Vorsitzenden. Ebenfalls neu ist Schriftführerin Petra Wagner.

Die neue Vorsitzende Ursula Fischer wohnt seit 30 Jahren mit ihrem Mann in Niederwetz

Wiederwahl erfolgte für die Kassiererin Birgit Gelzenleuchter, ihren Stellvertreter Rainer Olbrich, sowie Archivar Reinhard Klippert. Auch neu gewählt wurden die Beisitzer Bodo Desch, Tobias Konhäuser, Robert Wagner und Christa Stehula. Die neue Vorsitzende Ursula Fischer hatte sich zuvor vorgestellt. Sie wohne seit 30 Jahren mit ihrem Mann in Niederwetz und fühle sich als Niederwetzerin. Sie halte es für eine große Ehre, das Amt zu übernehmen. Sie sei ein Leben lang im Schuldienst gewesen und will versuchen, junge Leute zu erreichen und für die Vereinsarbeit heranzuziehen.

Der amtierende Vorsitzende Tobias Watz hatte zuvor die Anwesenden begrüßt und die Beschlussfähigkeit festgestellt. In seinem Rückblick erinnerte er noch einmal an die Vereinsaktivitäten im abgelaufenen Jahr. Dabei ging es zum Beispiel um die Vorstellung der ersten Ergebnisse des Projekts „Heimatvertriebene“ durch Rainer Olbrich und Christa Schäfer im Jugendraum Niederwetz. Ein Buch zu diesem Thema ist in Arbeit, es soll im Laufe des Jahres 2018 veröffentlicht werden.

Auch ein Dorfkalender mit Aufnahmen von historischen Gebäuden – abgelichtet von den Fotofreunden Reiskirchen – den Reinhard Klippert erstellt hatte, wurde wieder herausgebracht.

Als kommende Aktionen sind geplant: am 12. Mai eine gemeinsame Lesung mit Margit Diehl und Ursula Fischer im Gemeindehaus sowie eine gemeinsame Tagesfahrt mit MGV und Kirchenchor am 22. September nach Oppenheim und zum Kellerlabyrinth in Guntersblum. Jeder Verein sollte zeitig eine Liste der Teilnehmer bei Wilma Kromm abgeben, so die Bitte des Vorstandes. (ho)