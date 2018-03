Flache Hierarchien bremsen aus

So heißt es im „Personalmagazin“. Denn in Unternehmen, in denen es keine Hierarchien gibt, gibt es auch keine Karriereleiter zum Hochklettern und keine schicken Titel für die Visitenkarte.

Viele agil arbeitende Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern daher andere Anreize, um sie langfristig bei der Stange zu halten. Für Mitarbeiter ist das eine Chance, beispielsweise Weiterbildungsangebote oder ein externes Coaching finanziert zu bekommen. Auch flexible Arbeitszeiten, eine Vier-Tage-Woche oder auch regelmäßiges Arbeiten im Homeoffice sind Möglichkeiten für eine Belohnung. (tmn)