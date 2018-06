Flamenco mit Úrsula Moreno erleben

Am Sonntag, 17. Juni, tritt die „Enclave Flamenco”, das sind Úrsula Moreno, José Luis Garcia Bravo „Cheito” (Gesang) und Antonio Andrade (Gitarre), um 20 Uhr am TurmPavillon auf Spiegelslust in Marburg auf (Hermann-Bauer-Weg 2). Der Eintritt zu der Open-Air-Veranstaltung kostet 20 Euro.

Úrsula Moreno stammt von einer der größten Künstlerfamilien Spaniens ab. In ihrer Heimatstadt Málaga hat sie das „Centro Cultural Flamenco Conarte” gegründet, in dem sie unterrichtet und internationale Workshops gibt. Außerdem ist sie Solistin sowie Choreografin der „Compañia Flamenca Alhama” und der „Compañia Flamenca Antonio Andrade”, für die sie mehrere Bühnenproduktionen schuf. (red)