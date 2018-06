Flanieren, schlemmen, shoppen

Johannismarkt Hartenröder Hauptstraße verwandelt sich in Einkaufs- und Flaniermeile

Am Sonntag wird in Hartenrod wieder Johannismarkt gefeiert. (Archivfoto: Valentin)

Bad Endbach-Hartenrod Am Sonntag, 24. Juni, verwandelt sich die Hauptstraße in Hartenrod anlässlich des Johannismarktes in eine Einkaufs- und Flaniermeile.