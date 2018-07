Flasche, Rohrzange oder doch nur ein Hirngespinst?

Diebstahl in vier Fällen, gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen und Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidigung – so lauteten zunächst die Anklageschriften, die der 38-Jährigen vorgeworfen wurden. Schon am ersten Verhandlungstag zu Monatsbeginn konnten der Angeklagten die Diebstähle in einem Wetzlarer Supermarkt in einer ausführlichen Beweisaufnahme nachgewiesen werden. Die Frau hatte, obwohl sie immer wieder erwischt wurde, nicht aufgehört, Tabakwaren und Alkohol, sowie Energydrinks in ihrer Hose aus dem Supermarkt zu schleusen. Dabei ertappte sie ein Ladendetektiv, der im Prozess als Zeuge aussagte. Er wurde von der Frau, nachdem er sie im Kassenbereich zur Rede gestellt hatte, bespuckt und beleidigt. Ein von dem Geschädigten gedrehtes Handyvideo konnte das vor Gericht nachweisen.

Geschädigte hat keine Erinnerung an Schlag

Neben den Diebstählen und dem tätlichen Übergriff auf den Ladendetektiv wurde der Mutter von drei Kindern allerdings auch zum Vorwurf gemacht, einer anderen Frau eine Wodkaflasche auf den Kopf geschlagen zu haben. Dies soll sich gleich zweimal ereignet haben, im Mai sowie im September 2017 habe die 38-Jährige der 40-jährigen Geschädigten ohne Grund erhebliche Verletzungen zugefügt, so die Anklage.

Die Geschädigte aber konnte vor Gericht keine seriösen Angaben machen. Die Frührentnerin berichtete: „Wir beiden kennen uns schon seit Jahren, sind aber zerstritten.“ Täglich verbringen beide Frauen, gemeinsam mit weiteren Bekannten, einige Stunden in Parkanlagen und halten dort nicht selten auch ein Trinkgelage ab. Dabei komme es immer wieder zu Streitereien zwischen ihr und der Angeklagten, so die Geschädigte.

An die besagten Taten im Mai und September konnte sich die Frau allerdings kaum erinnern. „Sie hat mir zwölf Mal mit einer Rohrzange auf den Kopf gehauen“, behauptete die 40-Jährige – ein das bestätigendes ärztliches Attest lag dem Gericht jedoch nicht vor.

Zur Anzeige gebracht hatte sie allerdings, dass die Angeklagte ihr mit einer Wodkaflasche auf den Kopf geschlagen hatte und diese auch zerbrach. Davon wollte die Geschädigte nun im Zeugenstand nichts mehr wissen. Zur polizeilichen Vernehmung war sie damals ebenfalls nicht erschienen. Auch die Stelle am Kopf, an der sie die Rohrzange oder Wodkaflasche verletzt haben soll, konnte die mutmaßlich Geschädigte nicht nennen. Die Vorwürfe der gefährlichen Körperverletzung wurden so vom Hauptverfahren abgetrennt und eingestellt, das Gericht verzichtete auf die Vernehmung weiterer Zeugen zu dem Streit der beiden arbeitslosen Frauen im Park.

Nach Schluss der Beweisaufnahme wurde allerdings deutlich, dass die angeklagte Frau durchaus kein unbeschriebenes Blatt ist: Neun Eintragungen im Bundeszentralregister verzeichneten die Akten, darunter häufig Diebstahlsdelikte oder unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln.

Das Leben der Frau verlief entsprechend auf ungeraden Bahnen, wie sie berichtete. Sie hatte als Jugendliche die Schule abgebrochen, unter Brücken geschlafen und Drogen genommen. Sie hat keine Berufsausbildung und lebt nach eigenen Angaben „in den Tag hinein“, die drei Kinder leben in Pflegefamilien.

Das Gericht verurteilte die Frau zu einer Geldstrafe von 320 Tagessätzen zu je zehn Euro wegen Diebstahls und Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidigung. (ale)