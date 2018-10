Fleckenbühler Hofcafé öffnet am Freitag

Der Schwerpunkt liegt auf einem attraktiven Gastronomieangebot und der Vermarktung hofeigener sowie regionaler Bioprodukte. Im Bistrobereich und auf der Terrasse im Grünen werden künftig frisch zubereitete Speisen serviert.

Hinzu kommen selbst gebackene Kuchen, Snacks, Salate, Suppen, selbst hergestellte Marmeladen, Pestos, Limonaden und weitere saisonale Angebote.

Das Café öffnet in der Sommersaison von Mai bis September auch an Wochenenden und Feiertagen. Am Freitag, 19. Oktober, ab 13.30 Uhr, wird Landrätin Kirsten Fründt das Café auf Hof Fleckenbühl in Schönstadt (Fleckenbühl 6) feierlich eröffnen. (red)