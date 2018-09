Fledermäuse im alten Eiskeller

In den vergangenen Jahren sind in diesen Stollen immer wieder Teile der Decke und Wände eingestürzt. Die Stadt Marburg hat die Gewölbe sanieren lassen. Marburgs Umweltdezernent, Bürgermeister Wieland Stötzel, stellte die Ergebnisse der Sanierungsarbeiten vor: „Die Quartiere der Fledermäuse wurden sogar aufgewertet. Es gibt jetzt mehr Verstecke und Hangplätze.“

Im vergangenen Jahr hatte das Tiefbauamt der Stadt ein geotechnisches Gutachten zur Standsicherheit der Gewölbe in Auftrag gegeben. „Das Ergebnis war, dass die Sicherheit der Stollen wiederhergestellt werden kann – mit einem vergleichsweise geringen Sanierungsaufwand“, sagte Stötzel.

Die Sanierungsarbeiten, wie das Ausmauern von herausgebrochenen Gewölbeteilen sowie das Verputzen und Sichern von Rissen, hat der Dienstleistungsbetrieb der Stadt Marburg (DBM) in diesem Sommer übernommen. Um den Stollen noch attraktiver für die kleinen Flugkünstler zu machen, wurden zusätzliche Fledermauskästen angebracht. Außerdem haben die Arbeiter Hohlblocksteine an der Decke installiert, die überwinternde Fledermäuse gerne nutzen. Die Kosten für die kompletten Arbeiten am Fledermausquartier betragen 7500 Euro. Die Hälfte übernimmt das Land Hessen.

Tiere leben im Sommer im Wald

In dem ehemaligen Eiskeller überwintern regelmäßig verschiedene Fledermausarten. Dazu gehören Braunes Langohr, Großes Mausohr, Wasser- und Fransenfledermaus sowie Bartfledermaus. Ob der neu geöffnete Keller bereits in diesem Jahr als Winterquartier angenommen wird, bleibt abzuwarten. Bereits ab August und September erkunden Fledermäuse laut Ortrud Simon von der Unteren Naturschutzbehörde mögliche Winterquartiere.

Die Quartiere am Cappeler Berg würden von Fledermäusen genutzt, die sonst im ganzen Landkreis im Sommer im Wald leben, erläuterte sie. „Und es sind traditionsbewusste Arten, die ihrem Nachwuchs zeigen, wo er gut überwintern kann.“ Daneben finden weitere Tiere ein Zuhause, wie unter anderem die Höhlenkreuzspinne. (red)