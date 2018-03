Fleiß und Engagement werden belohnt

2017 war die Einsatzabteilung aus Rüchenbach zu vier besonders ernsten Fällen ausgerückt. Darunter befand sich ein Verkehrsunfall, ein umgestürzter Baum auf der Straße B255, brennende Heuballen sowie eine Menschenrettung.

Für ihre Einsätze haben die Feuerwehrleute sich bei zahlreichen praktischen Übungen und theoretischen Unterweisungen fit gehalten. Fleißigste Übungsteilnehmer waren Jonas Weisbrod und Thomas Hecker. Sie bekamen als Anerkennung von Wehrführer Jürgen Weisbrod eine große rote „Ahle Wurst“. Einige andere Feuerwehrleute hätten in Sachen Übungsbeteiligung allerdings noch viel Steigerungspotenzial, bemerkte der Wehrführer kritisch.

„Tag der offenen Tür“ am 28./29. Juli

Eine Belohnung gab es ebenfalls für erfolgreich absolvierte Lehrgänge: Stadtbrandinspektor Alexander Wagner beförderte Florian Klingelhöfer und Jonas Weisbrod offiziell zu Feuerwehrmännern.

Außerdem gab es Ehrungen für langjährige Treue zur Rüchenbacher Wehr und ihrer Einsatzabteilung. Die Vereinsnadel für 25-jährige Mitgliedschaft überreichte Wehrführer Weisbrod an Andreas Gessner, Gerd Pölkemann, Gerd Schneider und Burkhard Zimmermann. Die Ehrennadel in Silber für 40-jährige Mitgliedschaft gab es für Kurt Reissner und Hermann Kraus. Und die goldene Vereinsnadel für 40 aktive Jahre in der Rüchenbacher Wehr erhielten Hans Georg Hof und Armin Klingelhöfer.

Fleiß und Engagement wurden auch in der Jugendwehr belohnt. Denn nach regelmäßigem Training – von Juli bis September 2017 zweimal pro Woche – (unter anderem auch mit anderen Jugendwehren der Stadt Gladenbach) errangen fünf Rüchenbacher Nachwuchskräfte die Leistungsspange. Dies ist die höchste Auszeichnung für angehende Feuerwehrleute. Aus der Rüchenbacher Jugendwehr waren in 2017 Leoni Klingelhöfer, Lars Burk-Müller, Laurin Pfeifer, Jonas Weisbrod und Florian Klingelhöfer erfolgreich dabei.

Jugendwart Bernd Klingelhöfer überreichte Kai Burk-Müller ebenfalls eine Wurst für die beste Übungsbeteiligung in der Nachwuchsabteilung. Bei den Neuwahlen wurde Florian Klingelhöfer als stellvertretender Jugendwart bestätigt.

Die Freiwillige Feuerwehr Rüchenbach besteht derzeit aus 16 Aktiven, 11 Kameraden in der Alters- und Ehrenabteilung, 4 Mitgliedern in der Jugendfeuerwehr und 100 Fördermitgliedern.

2018 besteht die enge Partnerschaft zur Freiwilligen Feuerwehr in Udenhausen (Grebenstein) 25 Jahre. Zum Jubiläum planen die beiden Wehren im Mai eine gemeinsame Fahrt nach Obervellach in Österreich, wo sich die Rüchenbacher und Udenhausener Brandbekämpfer vor über 25 Fahren bei einem gemeinsamen Fußballturnier kennenlernten. Die offizielle Gründung der Partnerschaft wurde allerdings erst 1993 vollzogen.

Für den 28./29. Juli ist der „Tag der offenen Tür“ zusammen mit dem „Tag der Gladenbacher Feuerwehren“ in Rüchenbach geplant. (pp)