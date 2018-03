Fleißige Helfer für den Denkmalschutz

Vor allem aber standen sehr erfreuliche Zahlen im Vordergrund. Seit seiner Gründung hat IDEA über 265 000 Euro an Spenden weitergeleitet, wie der Vorsitzender Dr. Focko Weberling berichtete. Und auch für das vergangene Jahr legte er eine gute Bilanz vor, denn der Verein hatte hier 24 249 Euro zur Renovierung alter Kirchen weitergeleitet. Das Geld wurde an die „Deutsche Stiftung Denkmalschutz“, an die „Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler“ und den „Förderkreis Alte Kirchen Berlin-Brandenburg“ überwiesen.

Die Neuwahlen brachten keine Veränderungen, da sich der bisherige Vorstand mit Dr. Focko Weberling, Uwe Lehmann als sein Stellvertreter, Dr. Marie-Teres Breiniger als Schriftführerin und Dr. Thorsten Fritz als Schatzmeister für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung stellte.

Durch Spenden anlässlich der in 2017 veranstalteten Fahrten mit dem Bus, Motorrädern oder Fahrrädern zu Kirchen der Umgebung kamen 7050 Euro für die Renovierung der Kirche von Bardenitz/Brandenburg zusammen. Der Vorsitzende Dr. Weberling wird im Herbst den symbolischen Spendenscheck im Rahmen einer Feier in Bardenitz überreichen. In diesem Jahr werden Spenden für die Sanierung der Kirche von Hohengörsdorf, 8 km südöstlich von Jüterbog in Brandenburg gesammelt.

Großer Bedarf in den neuen Bundesländern

Vor allem in den neuen Bundesländern sind viele Kirchen vom Einsturz bedroht oder dringend renovierungsbedürftig. Die Gemeinden dort sind meist sehr klein und können auch mit viel Engagement die Renovierungskosten nicht tragen, daher ist hier jeder Euro willkommen. Zumal durch die Auftragsvergabe an heimische Handwerker auch noch die Infrastruktur der jeweiligen Region gefördert wird. Besonders die seit fünfundzwanzig Jahren bestehende „Deutsche Stiftung Denkmalschutz“ hat sich dieser Problematik angenommen. Da diese Stiftung vielen noch unbekannt ist, hatten im März 2003 zunächst 13 Ärzte und Apotheker den Verein IDEA in Leben gerufen. Die Mitglieder unterstützen die Arbeit der „Deutschen Stiftung Denkmalschutz“ und nutzen ihre Praxen und Apotheken zur Werbung für die Einrichtung. Inzwischen zählt der Verein 253 Mitglieder. Interessenten können sich auf der Homepage des Vereins unter www.idea-ev.de über Sinn und Zweck des Vereins und seine Aktivitäten informieren. Auf dieser ist auch das Spendenkonto für Hohengördsdorf zu finden. (red)