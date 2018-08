Flexibel, sinnvollund vielseitig

Sie alle haben viele Talente und eine gemeinsame Idee: Hilfebedürftige Menschen in den Mittelpunkt ihrer Arbeit zu stellen und nach Lage der Not zu helfen. Für diese Arbeit werden sie vom Wetzlarer Roten Kreuz ausgebildet und begleitet.

Ehrenamtliche bringen Schwung in das Leben älterer Menschen und begleiten sie in der schönsten Jahreszeit, der Urlaubszeit.

Sie engagieren sich in der Kinder- und Jugendarbeit und sind auch im Wasser einsatzbereit. Sie schulen Menschen in Erster Hilfe, damit sie im Notfall das Richtige tun.

Bei Sportveranstaltungen, Konzerten und Festen sorgen sie für Sicherheit. Sie helfen Menschen in Not und spüren mit ihren Rettungshunden vermisste Personen auf. Sie sind dort im Einsatz, wo sie gebraucht werden und behalten auch in hektischen Situationen einen kühlen Kopf.

Jugendrotkreuz: Das Jugendrotkreuz (JRK) ist der eigenständige Jugendverband des Deutschen Roten Kreuzes. Bundesweit engagieren sich rund 140 000 junge Menschen im Alter von 6 bis 27 Jahren gemeinsam für Gesundheit, Umwelt, Frieden und internationale Verständigung.

Bei regelmäßigen Gruppenstunden werden mit jeder Menge Spaß Erste-Hilfe-Maßnahmen geübt, Projekte geplant und gemeinsame Ausflüge durchgeführt.

In Kooperation mit Schulen organisiert das Jugendrotkreuz eigene Schulsanitätsdienste. Die Schüler werden in Erster Hilfe ausgebildet und können ihren Mitschülern bei einem Unfall helfend zur Seite stehen und die erforderlichen Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten.

Wasserwacht: Die ehrenamtlichen Mitglieder der Wasserwacht des Roten Kreuzes sind eigentlich Sanitäter, die zusätzlich noch gut schwimmen können.

Kernaufgabe der Wasserwacht ist und bleibt sicherlich der Wasserrettungsdienst. Aber auch in der Vorsorge kommt die Wasserwacht zum Einsatz, indem die ehrenamtlichen Mitglieder Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Schwimmen unterrichten.

Die Wasserwacht in Wetzlar ist eine unternehmungslustige Gruppe, die selbst Sanitätsdienste durchführt und auch andere DRK-Bereitschaften bei Reitturnieren, Umzügen oder sonstigen Veranstaltungen unterstützt. (red)