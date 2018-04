Fliegende Tankstelle hoch über dem IS

Hartmut Grosskreuz, Sektionsleiter der Gesellschaft für Sicherheitspolitik - Sektion Wetzlar/Lahn-Dill hieß Dimka Jertz im Restaurant Waldhof willkommen. Auf der Al-Azraq-Airbase ist der Airbus A-310 als Betankungsflugzeug „Multi-Role Tanker Transport“ stationiert. Der Auftrag der Bundeswehr sei es, so Jertz, den Kampf gegen den Terrorismus zu führen und dabei den Irak und die internationale Anti-IS-Koalition zu unterstützen. Weder die Aufklärungstornados noch das Betankungsflugzeug hätten Waffen an Bord, um in die Kampfhandlungen einzugreifen, schilderte der Pilot.

2015 waren er und seine Kameraden auf den NATO-Luftwaffenstützpunkt Incirlik in der Türkei stationiert worden. Vom Süden der Türkei aus starteten die Maschinen, um den IS in der Türkei zurückzudrängen. Um die Maschinen der Koalition zu versorgen, hat die Bundeswehr den Airbus eigens zum Betanken in der Luft ausgerüstet. Nicht nur die deutschen Maschinen sondern auch die anderer NATO-Staaten können so ihre Aufgaben ohne zeitraubende Landung erfüllen, so Jertz.

700 Einsätze in drei Monaten

Als die Türkei im vergangenen Jahr einigen Bundestagsabgeordneten den Besuch in Incirlik verweigerte, zog die Bundesregierung die Maschinen ab und stationierte sie im Libanon. Dieser Standort sei für den Kampf gegen den IS vorteilhafter, da die Flugzeuge nun in kürzerer Zeit die Einsatzgebiete im Euphrat-Delta erreichen können, meinte Jertz.

Von Dezember bis Februar habe er 700 Einsatzflüge absolviert und dabei 3000 Betankungen durchgeführt. In der Regel gebe er 15 Tonnen Treibstoff pro Flug an die Jets ab. Etwa die gleiche Menge benötige der Airbus für seine Flüge.

Die Tornados der Bundeswehr haben die Aufgabe der Zielerkennung, Zielbeschreibung sowie der Aufklärung über Kräfte und Mittel des IS. Die Betankung der Aufklärungstornados sowie der Kampfflugzeuge erfolge in Einsatznähe, so dass durchaus auch eine Gefahr von Gegenabwehr bestehe. Hauptkunde sei die amerikanische Navy.

Auf dem Stützpunkt in der jordanischen Wüste geht es durchaus heiß her: Es können Spitzenwerte von 57 Grad Celsius erreicht werden.