Hadamar Das Klavierduo Anna und Ines Walachowski gibt am Sonntag, 22. April, ab 17 Uhr in der Aula des Schlosses in Hadamar ein Konzert mit Werken von Mozart, Franz Schubert, Antonin Dvorak und Maurice Ravel. Der Eintritt kostet 14 Euro an der Abendkasse. (red)