Weilmünster Am Sonntag, 8. Juli, findet von 9 bis 14 Uhr auf dem Busparkplatz an der Grundschule in Weilmünster ein Flohmarkt statt. Das Standgeld kostet zwei Euro pro Meter beziehungsweise vier Euro für Neuware. Wer einen Stand haben möchte, kann sich unter (0 64 72) 71 89 anmelden. (red)