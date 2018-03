Flohmarkt für Frauen

Bad Laasphe Am Samstag, 24. März, findet von 11 bis 16 Uhr ein Secondhandmarkt speziell für Mädchen und Frauen im Haus des Gastes in Bad Laasphe (Wilhelmsplatz 3) statt. Verkäuferinnen können sich dafür ab sofort bei der TKS Bad Laasphe GmbH anmelden: per E-Mail an m.letzel(at)tourismus-badlaasphe.de oder telefonisch unter (0 27 52) 8 99. (red)