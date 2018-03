Flott und gut, aber auch teuer

Die Fachzeitschrift „Chip“ hat sich fünf Festplatten mit 10 bis 12 Terabyte angesehen und stellt fest: die Riesen sind nicht nur groß, sondern bieten auch mit durchschnittlich 200 bis 215 Megabyte pro Sekunde eine verhältnismäßig gute Schreibgeschwindigkeit. In einem USB-3-Gehäuse oder in einen PC eingebaut, eignen sie sich gut, so das Urteil. Als Speicherplatz eines Netzlaufwerks (NAS) können sie hingegen ihre Stärken nicht ausspielen. Hier werden die Platten durch den 1-Gigabit-Port bislang noch zu stark ausgebremst.

Nachteil der dicht mit Datenspuren bepackten Speicherscheiben: Die aufwendige Technik, die man braucht, um so viele Daten auf so wenig Raum zu speichern, ist verhältnismäßig teuer. Entsprechend sind die Speicherriesen aktuell beim Preis pro Gigabyte kleineren Platten unterlegen. Hier haben laut „Chip“ aktuell Festplatten mit vier bis sechs Terabyte Kapazität den günstigsten Gigabytepreis. (tmn)