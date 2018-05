Flotte Flieger sind unterwegs

Die Tauben werden nachts mit dem Reisetaubenexpress an den Ziel- und Auflassort gebracht und finden auch über Entfernungen von 600 und mehr Kilometern zurück in die heimatlichen Schläge. Der erste Alttaubenflug startete im bayrischen Schlüsselfeld, 177 Kilometer entfernt. 807 Tiere verließen den Reisetauben-Express zum 1. Preisflug, darunter 177 alte Vögel, 91 alte Weibchen, 317 jährige Vögel und 222 jährige Weibchen. Es setzten sich zwei Tauben von Bernhard Kostka vom Verein Auf zur Heimat Wieseck an die Spitze, 23 der 53 Tauben von Bernhard Kostka flogen Preise im ersten Drittel des Feldes ein. Die Spitzentaube flog 1503,997 Meter in der Minute, das sind gut 90 Stundenkilometer. Helmut Bachmann aus Fernwald, der mit seinen Tauben im Verein Limesbote Pohlheim startet, war der große Sieger des zweiten Preisfluges über 243 Kilometer in Burgthann. 12 seiner 30 gestarteten Tauben flogen Preise ein. (mo)