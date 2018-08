Flüchtlinge in Berlin

Wetzlar/Berlin „Das waren erlebnisreiche Tage mit vielen interessanten Begegnungen und wichtigen Informationen“. Dieses Resümee ziehen die 15 Teilnehmer einer Berlin-Fahrt, die aus ihrer Heimat flüchten mussten. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Dagmar Schmidt hatte sie in die Hauptstadt eingeladen. Das Programm führte ins Willy-Brandt-Haus und zu Spuren jüdischen Lebens, die Ausstellung „Wege, Irrwege, Umwege“ zeigte die Entwicklung der parlamentarischen Demokratie in Deutschland. Im Museum der Alliierten wurde die jüngere Geschichte ebenso lebendig wie an der Gedenkstätte für die Berliner Mauer. Bei einer Stadtrundfahrt erfuhr die Gruppe Historisches und Aktuelles. Die Männer und Frauen aus Syrien, Iran, Afghanistan, Somalia und Eritrea lernten, dass es auch im geteilten Deutschland Anlass zur Flucht gab. Im Gespräch mit Schmidt wurden Aufgaben und Engagement der Politikerin dargestellt. Die Flüchtlingshilfe sieht in der Berlin-Fahrt die Krönung ihrer Veranstaltungsreihe zum Thema „Demokratie leben – wie geht das in Deutschland?“ (red/Foto: Herrnkind)