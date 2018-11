Fördergeld für’s Eigenheim holen

Staatsgeld für die eigenen vier Wände – darauf bestand in Schöffengrund die Chance bis Ende September. Doch die Frist wurde verlängert: Anträge auf eine Bezuschussung für Bauarbeiten im und ums Eigenheim können noch bis zum 31. März gestellt werden.

„Wer sich Gedanken über einen Umbau, eine Sanierung oder räumliche Umstrukturierung der eigenen vier Wände macht, der hat noch ein paar Monate länger Zeit, aus dem Topf der Bauförderung des Landes Hessen zu schöpfen“, sagt Michaela Königstein, Architektin innerhalb des Dorfentwicklungsprogramms. Im Rahmen dieser hessenweiten Förderungen wurden in Schöffengrund schon einige Sanierungen oder Umbauten im kommunalen, vor allem aber auch privaten Bereich getätigt.

Das Backhaus in Laufdorf ist ein saniertes Prachtstück – aber nur ein Beispiel für die Dorferneuerung

So wurde das Backhaus in Laufdorf, ein altes Fachwerkhäuschen, grundsaniert. „Darauf liegt der Schwerpunkt des Förderungsziels“, ergänzt Michaela Königstein. Es gehe überwiegend um ältere Häuser in den Ortskernen der Dörfer. Konkret bedeute das Dorfentwicklungsprogramm für die Haus- und Gebäudeeigentümer, dass sie einen Geldbetrag aus dem Topf des Programms schöpfen können. „Damit soll zum einen ein attraktiver, aber zum anderen vor allem ein energie- effizienter Wohnraum geschaffen werden“, fügt die Architektin hinzu.

Die Vorgehensweise sei simpel, so Königstein. Demnach müssen sich die Hauseigentümer im ersten Schritt darüber informieren, was überhaupt am und im Gebäude gemacht werden kann oder muss. „Von der Erneuerung von Dachstühlen und Dacheindeckungen bis hin zur Fassaden- oder Fachwerksanierung reicht die Palette.“ Was überhaupt umsetzbar und erforderlich ist, sieht sich Königstein vor Ort an. Sie berät die Eigentümer unverbindlich und kostenlos. Es handelt sich um ein Beratungsgespräch, das niemanden zu einer Investition verpflichtet. „Ob und in welchem Umfang die Hausbesitzer umbauen möchten, entscheiden sie ganz allein“, sagt Königstein.

Sollte die Entscheidung für einen Umbau sprechen, wird im nächsten Schritt Christina Landvoogt vom Lahn-Dill-Kreis aktiv. Der Antrag für die Förderung geht bei ihr ein, dann können die Renovierungsarbeiten beginnen.

Sie mahnt zu raschem Handeln: „Es ist wichtig, vorauszuschauen und den Antrag frühstmöglich zu stellen.“ Solch ein Antrag könne einige Zeit für sich beanspruchen, bis dann tatsächlich die Bagger rollen.