Förderverein setzt auf Kontinuität

Dabei handelt es sich um Rüdiger Urbanke (stellvertretender Vorsitzender), Daniel Hautzel (Kassierer), Dominik Vetter (stellvertretender Schriftführer), Michael Ebel und Klaus Huttny (beide Beisitzer). Sie gehören dem Vorstand zwei weitere Jahre an.

Außenanlage an der Halle instand setzen

Vorsitzender Bernd Wollmann ließ das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren und blickte auf das Jahr 2018 voraus. In diesem Jahr hat die Instandsetzung der Außenanlage an der Mehrzweckhalle Priorität. So soll die Fläche hinter dem Gebäude in Eigenregie und der Hang zur Dorfseite über die Dorferneuerung fertig gestellt werden. Stefan Giebl, der Vorsitzende des Turnvereins, dankte dem Förderverein für die tatkräftige Unterstützung seines Vereins. (red)