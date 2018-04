Folk trifft auf Blues

Dillenburg In der Szenekneipe „Erbse“ in Dillenburg gastieren am Dienstag, 10. April, ab 20.30 Uhr Gordie Tentrees und Jaxon Haldane. Beide sind in der kanadischen Roots-Szene aufgewachsen, in der Songwriter wie Fred Eaglesmith und Willie P. Bennett einen großen Einfluss auf das Schaffen der Künstler hatten. Ihre Musik ist eine Mischung aus Folk, Americana, Blues und erzählten Geschichten. In ihren Live-Shows vereinen sie zehn Instrumente Der Eintritt ist frei. (red)