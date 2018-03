Foodtruck kommt

Und zwar mit der Foodtruckmeile am Samstag und Sonntag, 25. und 26. März, auf dem Marktplatz, der großen Autoschau am Sonntag, 26. März, auf dem König-Konrad-Platz und mit dem verkaufsoffenen Sonntag am 26. März.

Die erste Weilburger Foodtruckmeile begeistert am Samstag, 25. März, von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag, 26. März, von 11 bis 19 Uhr die Besucher im Herzen der Stadt. Dort werden die Gäste von 18 Foodtrucks mit ihren Spezialitäten erwartet.

Gegrilltes aus dem Smokergrill, vegane Köstlichkeiten, französisches Baguette - bei der Auswahl lohnt es sich, zwei Tage zu kommen, um alles genießen zu können. "Essen auf der Gass mit Freunden" ist das Motto.

Am Sonntag, 26. März, sind die Geschäfte in der Stadt geöffnet. Die Weilburger Autohäuser stellen auf dem König-Konrad-Platz neue Modelle aus. An beiden Tagen ist das Parken kos­tenlos und der Eintritt frei.

