Forellen fangen

Hüttenberg/Langgöns Auch in diesem Jahr hat der Angelsportverein Kleebachtal-Langgöns Hüttenberger Ferienspielkinder zum Schnupperangeln an die Teichanlage in Cleeberg eingeladen. Eine Vormittags- und eine Nachmittagsgruppe durfte unter Anleitung von ASV-Mitgliedern selbst Fische fangen, die dann von den Betreuern küchenfertig vorbereitet wurden. Alle 19 Kinder angelten mit Begeisterung, was hungrig machte. Sie verputzten 37 gegrillte Würstchen. Die Kinder, die ohne Forelle nach Hause gehen mussten, bekamen eine Einladung zum Herbstfischen des Vereins am 29. September an der Teichanlage „Kaiserstränke“ in Rechtenbach. (dp/Foto: D. Pfeiffer)