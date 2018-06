"Frage der Woche": Wohin geht Ihre Ferienreise?

Heike Heun (53), Schönbach: „Ich fahre im August nach Norderney. Mein Mann sitzt dann neben mir und schläft wie immer. In unsere Urlaubszeit fällt auch mein Geburtstag. Den feiern wir dann am Strand und trinken ein paar Bier dabei. Wir sind schon seit ein paar Jahren im Urlaub auf den nordfriesischen Inseln unterwegs. Ziel ist: Alle deutschen Inseln noch intensiver kennenzulernen.“

„Jetzt freue mich auf intensive Gartenarbeit. Dabei erhole ich mich viel besser als an einem übervollen Sandstrand“

Heidi Burk (64), Herborn: „Ich werde in diesem Jahr mit Tochter, Schwiegersohn und Enkeln in meine Heimatstadt Bad Endbach fahren. Dort wollen wir Verwandte und Freunde besuchen. Außerdem freue mich schon sehr, mit den Enkelkindern in den schönen Wäldern zu wandern sowie den Kurpark und den Spielplatz zu besuchen. Ich selber kann dabei so richtig die Seele baumeln lassen.“

Roswitha von Koeding (72), Greifenstein-Allendorf: „Meine Urlaubsreise habe ich für dieses Jahr schon hinter mir. Ich war in Bad Füssing und habe dort eine schöne Zeit gehabt. Den Sommer werde ich jetzt in meinem Garten genießen und mich meinen Kindern und Enkelkindern widmen. Zu großen Reisen habe ich eigentlich keine Lust mehr. Lieber treffe ich mich noch öfter mit meinen Freunden und widme mich intensiv meinem Hobby, dem Chorgesang.“

Jürgen Herges (71), Dillenburg: „Früher hatte ich mehr Geld und keine Zeit es auszugeben. Heute ist das genau umgekehrt. Ich werde im Sommer noch öfter weite Radtouren machen. Außerdem fröne ich der Leidenschaft des Schachspiels in meinem Herborner Schachklub SK und da gibt es auch im Sommer keine Pause. Seit nun fast 30 Jahren pflege ich einen tollen Freundeskreis und der ist mir wichtiger als lange und weite Reisen.“

Angelika Moser (65), Greifenstein: „Ich habe mir in diesem Jahr bereits einen Wellnessurlaub in meinem niederbayrischen Lieblingsort geleistet. Jetzt freue mich auf intensive Gartenarbeit und dabei erhole ich mich viel besser als an einem übervollen Sandstrand irgendwo am Meer. Außerdem bis ich insgesamt ruhiger geworden und muss nicht mehr wie früher unbedingt auf Kreuzfahrten gehen. Viel wichtiger ist mir der Chorgesang im Ulmer Heimattheater.“

(sig/Fotos: Gerdau)