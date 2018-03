MARBURG Frank Witzel liest aus "Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch­depressiven Teenager im Sommer 1969" (Deutscher Buchpreis 2015) am Montag, 30. November, um 20 Uhr in der Black Box des Hessischen Landestheaters (Schwanhof 68). Die Fertigstellung des 817 Seiten dicken Buchs wurde unterstützt durch den mit 12 000 Euro dotierten Robert­Gernhardt Preis im Jahr 2012. Das Buch ist eine persönliche Zeitreise, in der sich nicht nur jene Leser sofort wiederfinden, die einen ähnlichen Jahrgang haben wie der Autor. "Ein Überraschungspaket in 98 Kapiteln, für das man sich Zeit nehmen muss", heißt es in der Einladung. Der Eintritt zur Lesung ist frei. (red)