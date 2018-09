Frankreich einmal anders

Sie stellte den Reiz dieser außergewöhnlichen Region aus ihrer langjährigen Erfahrung mit Austauschfahrten der Ehringshäuser Schule sowie den Besuchen mit der Deutsch-Französischen Gesellschaft Ehringshausen dar. Die wunderbaren Eindrücke der Landschaft und die Geschichten aus eigener Erfahrung wurden ergänzt durch den Genuss edler Tropfen aus dem Anbaugebiet Côtes du Rhone. Als Lehrerin der Gutenbergschule in Ehringshausen hat Karin Hahn-Schwehn in den Austauschwochen seit 1971 auch viele Werdorfer Schüler in die Partnerstadt Roquemaure in Südfrankreich begleitet. Sie drückten im Department Gard, wo auch Aßlars Partnerstadt Saint Ambroix liegt, die Schulbänke des Partner-Collèges, sammelten viele Erfahrungen und halfen dabei, das Ziel der Partnerschaftsgründer zu erreichen.

Freundschaft pflegen

Damals, vor 50 Jahren, ging es darum, Grenzzäune zu beseitigen, Feindschaften zu begraben und die Sprache des Nachbarlands, des wichtigen Wirtschaftspartners BRD, zu lernen. Heute gilt es, diese wichtige Aufbauarbeit der Völkerverständigung aktiv zu unterstützen, damit auch in Zukunft gelebte Freundschaft zwischen den beiden Ländern erhalten bleibt.

Hahn-Schwehn, die den Vortrag zusammen mit Claudia Duchscherer vom Vorstand des Vereins für Heimatgeschichte vorbereitet hatte, lag daran, keine Geschichts- oder Erdkundestunde abzuhalten. Es sollten persönliche Erlebnisse im Blickpunkt stehen. So gab es Wissenswertes und Amüsantes über Roquemaure, Avignon, Arles, Lyon, Pont du Gard, das Hugenottenmuseum in den Cevennen, gewaltige Tropfsteinhöhlen und den beeindruckenden Bambushain zu hören und zu sehen. Die warmen Farben der Erde und Felsen um Roussillion, die riesigen Lavendelfelder, die Pferde der Camargue, unblutige Stierkämpfe, die Plätze vor Kirchen, die zum Boule-Spiel genutzt werden, Künstler wie Van Gogh, Picasso oder Victor Cezanne, die sich hier von der Muse küssen ließen, das Fest der Gardiens in Arles, das Zigeunerfest in Sainte Marie de la Mer, die Höhle von Les Baux und all die bekannten Orte Südfrankreichs weckten noch einmal Lust auf Urlaub. (hp)