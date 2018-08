Weilburg Am Sonntag, 19. August, beginnt um 18 Uhr in der Aula des Komödienbaus in Weil­burg der Liedzyklus „Die schöne Müllerin“ von Franz Schubert. Aufführende sind Doris Hagel (Sopran) und Rainer Bürgel (Klavier). Der Eintritt ist frei. Spenden für die kirchenmusikalische Arbeit der Kantorei der Schlosskirche sind möglich. (red)