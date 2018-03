Frau wird belästigt

MARBURG An der Bushaltestelle vor dem Landratsamt in der Beltershäuser Straße hat ein Mann eine Frau belästigt. Die Kripo ermittelt wegen Beleidigung mit sexuellem Hintergrund und sucht weitere Zeugen. Des Weiteren bitten die Beamten um Hinweise, die zur Identifizierung des jungen Mannes beitragen könnten. Die Frau beschrieb ihn als schlanken Ausländer mit kurzen schwarzen Haaren. Er war etwa 1,68 Meter groß und Mitte 20 Jahre alt. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, 13. Juli, gegen 15.40 Uhr. (red)