Frauen und Wahlrecht

Diesem Jubiläum widmet die Stadt Marburg einen Abendvortrag und lädt dazu alle Interessierten ein: Am Montag, 5. November, hält Dr. Dorothee Beck, Politikwissenschaftlerin und Geschlechterforscherin an der Philipps-Universität Marburg, den Vortrag „100 Jahre Frauenwahlrecht – Was wir feiern können und wofür wir kämpfen müssen“. Beginn ist um 18 Uhr im Historischen Rathaussaal (Markt 1). (red)