Frauen werden stark

MARBURG Der Verein WenDo bietet am 25. und 26. Juni ein Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungstraining für Frauen ab 17 Jahren an. Es geht darum, Spaß an der eigenen Kraft zu entwickeln, das Selbstwertgefühl zu stärken, Ziele zu klären und die Wirkung der eigenen Stimme zu entdecken Anmeldung bei Wendo Marburg unter & (0 64 21) 8 89 16 09 oder an info(at)wendo-marburg.de. (red)