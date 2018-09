Frauenensemble „Jacobs Sisters“ gibt Kirchenkonzerte

Villmar-Falkenbach/Weinbach Das Frauenensemble „Jacobs Sisters“ gibt am Wochenende zwei Kirchenkonzerte: am Samstag, 29. September, ab 20 Uhr in der evangelischen Kirche in Falkenbach und am Sonntag, 30. September, ab 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Weinbach. Das Ensemble, das sich vor zehn Jahren gegründet hat und von Jacob Winter geleitet wird, bietet einen abwechslungsreichen Mix aus Liedstücken früherer Epochen bis zur heutigen Musik. Matthias Wolf am Piano und Onno Winter an der Gitarre begleiten die „Jacobs Sisters“. Der Eintritt ist frei. Spenden sind möglich. Nach diesen beiden Kirchenkonzerten folgen zwei weitere Auftritte des Frauenensembles: am Samstag, 20. Oktober, ab 20 Uhr im Lahn-Marmor-Museum in Villmar und am Sonntag, 21. Oktober, ab 17 Uhr im Komödienbau in Weilburg. (red/Foto: privat)