Freibad, Fußballplatz, Finanzen

Freibad

Die angedachte Sanierung des Weidenhäuser Freibads wird konkreter. Die Stadt versucht, vom Schwimmbad-Investitions- und Modernisierungsprogramm zu profitieren. Das Land Hessen stellt für „Swim“ in den nächsten fünf Jahren insgesamt 50 Millionen Euro zur Verfügung. Nach Auskunft von Bürgermeister Peter Kremer (parteilos) gab es dazu ein erstes Treffen mit Vertretern des Kreises. Die Stadt muss über den Kreis einen Antrag für das Förderprogramm stellen. „Wir wollen damit rechtzeitig eine Duftmarke setzen“, sagte Kremer. Baubeginn könnte wohl frühestens im Jahr 2020 sein. Parallel dazu wird nun von Badexperten ein Modernisierungskonzept für die Weidenhäuser Anlage erstellt. Der Bürgermeister hofft, dass dieses Gutachten inklusive Kostenschätzung bis Ende 2018 vorliegt. Finanziert wird das Konzept von der städtischen Gesellschaft SEB, die 10 000 Euro dafür eingeplant hat. Außerdem stellen die Weidenhäuser einen Teil des Erlöses ihres Doffestes dafür zur Verfügung.

Kunstrasenplatz

Das Bauvorhaben des VfL Weidenhausen unterstützt die Stadt mit 40 000 Euro. „Das Geld ist hier sehr gut angelegt“, sagte Ortsvorsteher Markus Wege (SPD). Lob und Anerkennung zollte er den Helfern des Sportvereins. Es sei vorbildlich, mit welch hohem Einsatz sie selbst bei tropischen Temperaturen gearbeitet hätten. Auch aus den Reihen der Bürger kamen anerkennende Worte für die Manpower der Fußballfreunde: „Hut ab, was dort geleistet wird – das ist schon enorm.“ Ende der nächsten Woche soll der Kunstrasen verlegt werden. Die Einweihungsfeier ist für den 24. Oktober angesetzt.

Straßensanierung

Kleinere Reparaturarbeiten sind laut Kremer in diesem und im nächsten Jahr in der Mühlstraße und in der Römershäuser Straße sowie am Gehweg in der Weidenhäuser Straßen geplant. Ein grundhafter Ausbau sei dagegen im Siedlerweg und in der Bergstraße nötig. Einen Zeitplan dafür gibt es allerdings noch nicht.

Bürgerhaus

Rund 75 000 Euro steckt die Stadt in diesem Jahr in den Betrieb und die Modernisierung des Dorfgemeinschaftshauses. So muss die Mietwohnung saniert werden. Das sei „sehr kostenintensiv“, merkte Peter Kremer an. Außerdem werden Auflagen aus dem Brandschutzgutachten abgearbeitet. Dazu gehören ein Rauchabzug und spezielle Türen. „Die Bauaufsicht hat uns schon mehrmals darauf hingewiesen, dass hier einiges im Argen liegt“, sagte Bauamtsleiter Ulrich Weber.

Bevor die Arbeiten im Jugendraum weitergehen können, muss zunächst ein neues Brandschutzgutachten abgewartet werden, das derzeit erstellt wird. Der Jugendraum ist momentan nur als Kellerraum ausgewiesen.

Schulweg

Mehr Sicherheit für kleine und große Fußgänger wünschen sich Ortsbeirat, Stadtverwaltung, Eltern und Schule an der Kreuzung von Westring und Freiherr-vom-Stein-Straße. Als Abgrenzung zwischen Bürgersteig und Straße dienen hier derzeit lediglich Ketten, die oft kaputt sind. Diese könnten, so der Vorschlag, durch ein stabiles Geländer ersetzt werden. „Wir sind deshalb schon seit längerem mit dem Kreis im Gespräch“, sagte der Bürgermeister. Der Schulträger habe allerdings bisher ein festes Geländer abgelehnt. „Wir bleiben dran“, versprach Markus Wege.

Gewässer

Die Planungsaufträge für die Sanierung der maroden Brücken über dem Römershäuser Bach in der Römershäuser Straße sind laut Kremer vergeben. In Angriff genommen werden soll auch die Renaturierung der Salzböde. Dies betrifft den Abschnitt von der Brücke an der Landesstraße 3050 bis zur Hartenmühle und Mühlstraße. Hier gilt es, tiefe Ausspühlungen sowie auch kleine Wasserfälle und andere unüberwindbare Hindernisse für Fische zu beseitigen und dem Bach mehr Platz zum Entfalten zu geben.