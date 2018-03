Freibad wird zum Ferienlager

Nachdem die anderen Badegäste bereits eingepackt hatten, konnten die 28 Jungen und Mädchen weiter fröhlich im Wasser planschen und sich so ein wenig Abkühlung nach dem heißen Sommertag verschaffen.

Nachts zu wandern und zu schwimmen hat einen besonderen Reiz für Kinder

Allerdings sollten sie nicht einfach nur baden gehen, sondern musste auch verschiedene Aufgaben erfüllen. So galt es etwa, nach Golddukaten zu tauchen, die Sabine Hofmann zuvor in das Becken geworfen hatte. Aber auch eine Jagd mit großen Wasserspritzen, die die Kinder am nächsten Tag sogar mit nach Hause nehmen konnten, durfte an diesem Tag nicht fehlen. Nachdem sie sich ausgiebig im kühlen Nass erfrischt hatten, ging es schließlich an Land weiter. Dort hatte der Förderverein nicht nur die Zelte aufgebaut, in der die Kinder schlafen sollten, sondern auch einen Grill, um die knurrenden Mägen seiner Schützlinge zu füllen. Außerdem hatte er ein kleines Sportfeld angelegt, auf dem die Kinder Fußball oder Völkerball spielen konnten. "Richtig toll wird’s natürlich, wenn es dunkel wird", erklärte Sabine Hofmann. Dann stehe nämlich nicht nur die obligatorische Nachtwanderung auf dem Plan, sondern auch ein Nachtschwimmen im großen Becken. Das sei deswegen ein richtiges Spektakel, weil die Kinder dabei Leuchtbänder an den Armen und Beinen tragen und das Becken deshalb voller bunter Farbtupfer ist.