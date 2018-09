Freiluftandacht am Kloster „Pfannstiel“

Weilburg-Hirschhausen Am Kloster „Pfannstiel“, im Wald unterhalb des Wildparks „Tiergarten Weilburg“ in der Gemarkung von Hirschhausen gelegen, findet am Samstag, 8. September, ab 14 Uhr ein ökumenischer Freiluftgottesdienst statt. Neben den christlichen Gemeinden aus Weilburg beteiligen sich auch die Gemeinden Kubach, Hirschhausen, Löhnberg, Selters und Drommershausen. Gestaltet wird der Gottesdienst, der das Motto „Wir sind gemeinsam unterwegs“ hat, im Team. Die beiden Pfarrer Rolf Ringleb und Hans Mayer gestalten die Liturgie. Pfarrer Guido Hepke hält die Predigt. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Band „Spirit Level“. Es gibt auch Essen und Trinken. Unser Bild zeigt Pfarrer Rolf Ringleb bei einem früheren Gottesdienst an selber Stätte. (red/Foto: Hartmut Bock)