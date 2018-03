Freiwillig im Dienst sein

Limburg Beim Caritasverband für den Bezirk Limburg sind ab Mittwoch, 1. August, drei Plätze für ein Freiwilliges Soziales Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst frei. Der Treffpunkt Blumenrod und das Stadtteilprojekt Limburg-Nord sucht Interessierte ab 18 Jahren. Zu den Aufgaben gehört auch die Nach­mittagsbetreuung. Der Freiwillige kann das Freizeitprogramm auch mitgestalten. Anmeldungen sind bei Jürgen Eufinger unter Tel. (06431) 284435 und per E-Mail an j.eufinger(at)caritas-limburg.de sowie bei Yvon­ne Best unter Tel. (06431) 3432 und per E-Mail an spule(at)caritas-limburg.de möglich. (red)