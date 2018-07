Freiwilligenzentrum hat Beirat

Er soll durch seine fachliche Kompetenz künftig die Arbeit unterstützen. Dabei wurden Persönlichkeiten gewählt, die in ihrem Umfeld bereits mit ehrenamtlichem Engagement zu tun haben und darüber hinaus wichtige gesellschaftliche Bereiche und Themenfelder repräsentieren: Mitglieder des Beirates wurden Prof. Harald Danne von der Technischen Hochschule Mittelhessen, Rektor Michael Diehl von der Werner von Siemens-Schule, RSV-Geschäftsführer Andreas Joneck, HSG-Geschäftsführer Björn Seipp, Susanne Wind von der Engagementförderung der Stadt Wetzlar, Leif Langholz von der Sportförderung des Lahn-Dill-Kreises, Sebastian Hoffmanns, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, und Christian Claudi vom DLRG-Kreisverband, der als Vorsitzender des Arbeitskreises der Wetzlarer Hilfsorganisationen gewählt wurde.

„Damit wird das Programm „Engagierte Stadt“ weiter gestärkt und in die Breite getragen“, so Karin Buchner, Leiterin des Freiwilligenzentrums. Ziel des Programms ist die Vernetzung lokaler Engagementstrukturen sowie die Entwicklung einer gemeinsamen Engagementstrategie. 2017 bewarb sich das Freiwilligenzentrum, unterstützt von der Stadt Wetzlar und der Zeitungsgruppe Lahn-Dill als Kooperationspartner, erfolgreich für die zweite Programmphase, in deren Mittelpunkt das Thema „Engagement für alle“ stehen wird. „Gerade vor diesem Hintergrund freuen wir uns sehr auf die Zusammenarbeit mit unserem neu gewählten Beirat“, sagte Buchner.

Bei den Wahlen zum Vorstand gab es bei der Mitgliederversammlung keine Überraschungen: Uwe Röndigs wurde für weitere zwei Jahre als Vorsitzender im Amt bestätigt. Wiederwahl gab es auch in den weiteren Positionen. So bleibt Oberbürgermeister Manfred Wagner Stellvertretender Vorsitzender und Jürgen Schmidt Schatzmeister. Als Beisitzer amtieren weiterhin Wolfram Dette, Wolfgang Hofmann, Hendrik Clöer und der Herborner Bürgermeister Hans Benner.

Wagner, der die Mitgliederversammlung leitete, und Karin Buchner gaben einen Überblick über die Arbeit des Freiwilligenzentrums im vergangenen Jahr:

Als eine von hessenweit 30 Anlaufstellen im hessischen Qualifizierungsprogramm stellt das Freiwilligenzentrum Vereinen und gemeinnützigen Initiativen rund 15 000 Euro für Schulungsmaßnahmen zur Verfügung. Voraussetzung, um diese Mittel aus dem Budget des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration zu erhalten, ist, dass mindestens sieben Ehrenamtliche an der Schulungsmaßnahme teilnehmen. Dazu ist ein formloser Antrag beim Freiwilligenzentrum zu stellen.

n Stadtspaziergänge

Bei Stadtspaziergängen können sich Interessierte aus erster Hand bei verschiedenen Organisationen über Projekte und Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden, informieren. Seit Dezember 2016 wurden 20 solcher Spaziergänge organisiert; mehr als 10 Personen fanden auf diesem Weg unmittelbar ihr Engagement. Die „Dunkelziffer“ dürfte aber deutlich höher liegen, so Buchner. Nach den Sommerferien sind weitere Stadtspaziergänge geplant, beispielsweise am 14. September zum Heimatmuseum in Garbenheim und am 18. Oktober zur AWO Tagespflege.

n Internetauftritt

Die Idee der „Engagierten Stadt“ wird 2018 auch in die Region getragen. Die Stadt Wetzlar, der Lahn-Dill-Kreis und das Freiwilligenzentrum planen einen gemeinsamen Internetauftritt, der unter der Domain www.engagierteregion.de über engagierte Menschen und Wissenswertes rund um die Vereinsarbeit berichten wird.

n Modellregion

Darüber hinaus bewarben sich der Lahn-Dill-Kreis und das Freiwilligenzentrum erfolgreich als Partner für das Modellprojekt des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration „Gemeinsam Zukunft gestalten“. Der Kreis ist nun eine von hessenweit drei Modellregionen und will in den kommenden zwei Jahren mit lokalen „Kümmerern“ das Engagement vor Ort unterstützen.

n Jugendprojekt

Neu war im vergangenen Jahr das Jugendprojekt, das in Kooperation mit Goetheschule und Technischer Hochschule Mittelhessen (THM) gestartet und finanziell durch eine Spende des Rotary Clubs unterstützt wurde. Aus dem Startwochenende, bei dem die 15 teilnehmenden Schüler begleitet von Studierenden der THM Projektideen entwickelten, wurden bereits etliche Ideen umgesetzt, beispielsweise mit der Stadtresidenz Casino in der Kalsmuntstraße und dem Tierheim Wetzlar.

n Streetworker

Seit Jahresbeginn ist auch das etablierte Projekt „Streetworker“, bei dem sich junge Menschen als Streitschlichter im Freibad engagieren, beim Freiwilligenzentrum angesiedelt.

n Unternehmertreffen

Die Leiterin des Freiwilligenzentrums erinnerte auch an die erste Unternehmerkonferenz, an der im März 80 Personen teilnahmen. Dabei ging es um die Frage: Wie können Engagementbündnisse zwischen zivilgesellschaftlichen Organisationen und Wirtschaftsunternehmen entstehen? Vorgestellt wurde unter anderem der Aufbau eines offenen Bücherschranks im Einrichtungshaus IKEA. Die Idee dazu entstand durch ein Engagementlotsen-Team, das 2017 an der Qualifizierung teilnahm, die schon seit 15 Jahren im Rahmen der Ehrenamtskampagne vom Land angeboten wird.

n Weiterbildung

Über 90 Kommunen haben inzwischen teilgenommen; mehr als 600 Engagementlotsen wurden hessenweit ausgebildet. Im Berichtsjahr 2017 meldete auch die Stadt Wetzlar in Kooperation mit dem Freiwilligenzentrum wieder ein Team zur Ausbildung an, das neben dem offenen Bücherschrank auch den Aufbau einer Zweigstelle des Freiwilligenzentrums im Nachbarschaftszentrum in Niedergirmes verwirklichte. Auch 2018 ist wieder ein Wetzlarer Engagementlotsen-Team dabei und arbeitet an der Umsetzung eines Kulturprojekts.

n Pflegebegleiter

Zu den etablierten Projekten des Freiwilligenzentrums gehören die „pflegeBegleiter“, die pflegende Angehörige ehrenamtlich unterstützen.

n Integrationslotsen

Das Team der ehrenamtlich tätigen Integrationslotsen ist auch in diesem Jahr weiter gewachsen. Insgesamt wurden mehr als 80 Personen aus 35 Nationen qualifiziert, um Neuzugewanderte auf ihren ersten Schritten in Wetzlar zu begleiten und zu unterstützen. In der Regel haben Integrationslotsen selbst einen Migrationshintergrund.

Deshalb wissen sie, wie es sich anfühlt, neu in einem fremden Land anzukommen. Dieses Erfahrungswissen geben sie an andere weiter, agieren aber auch als kulturelle Brückenbauer.

Verzahnt wird die Arbeit der Integrationslotsen über das Förderprogramm STARK des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration.