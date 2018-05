Frey zum Ehrenvorsitzenden ernannt

In dieser Zeit entstand die gepflegte Zuchtanlage, in der Züchter von Geflügel und Kaninchen gemeinsam ihrem Hobby nachgehen können. 2017 legte Werner Frey sein Amt in die jüngeren Hände von Stefan Mandler.

In der jetzigen Jahreshauptversammlung in der Turnhallengaststätte folgten alle Erschienenen gerne dem Vorschlag von Stefan Mandler, Werner Frey zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen. Frey freute sich sehr über den Vorschlag und dankte herzlich für diese Ehrung.

Werner Frey bleibt weiter für die Pflege der Zuchtanlage verantwortlich. Auch dafür galt ihm ein herzliches Dankeschön von Stefan Mandler.

Berthold Schmidt ist 70 Jahre Mitglied

Noch etwas Besonderes stand in der Jahreshauptversammlung an: Die Ehrung von Berthold Schmidt für die 70-jährige Mitgliedschaft. Der Jubilar hat erst 2017 seine züchterische Tätigkeit aufgegeben. Stefan Mandler sagte dem bewährten Fahrensmann ein herzliches Dankeschön.

Mandler ließ das Zuchtjahr 2017 Revue passieren. Höhepunkt der Vereinsarbeit vor Ort war die Gemeinschaftsschau im November 2017 bei der Petra Englisch mit Araucana blau Ausstellungssiegerin in der Sparte Geflügel wurde und Werner Frey mit seinen Kaninchen Hermelin Rotauge die Ausstellung dominierte.

2018 werden, wie auch schon in den Jahren vorher, Wettenberger Züchter ihre Tiere deutschlandweit zu Schau stellen. Für den 29. Juli ist eine Wanderung geplant, und der Verein wird sich an der Großveranstaltung der Gemeinde Wettenberg „Unser Dorf, unser Leben“ beteiligen. Am 9. September ist in der Zuchtanlage eine Tierbesprechung vorgesehen. Die Lokalschau mit Beteiligung Daubringer Züchter findet vom 10. bis 11. November in der Mehrzweckhalle statt. (mo)