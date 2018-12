Friebertshausen geht leer aus

Auffallend sei, dass so gut wie alle kleineren Stadtteile im nächsten Jahr ohne Zuwendungen auskommen müssten, sagte Ortsvorsteher Hartmut Möller.

Selbstverständlich würden die Friebertshäuser ihren Kollegen in den größeren Stadtteilen notwendige Investitionen gönnen. Aber dass die kleineren Dörfer komplett leer ausgehen sollen, sei doch etwas befremdlich. Es wäre wohl kein Problem gewesen, so Möller, für jeden kleinen Stadtteil eine Investitionssumme von 10 000 Euro oder auch nur 5000 Euro bereitzustellen. Die dafür nötige Gesamtsumme von 80 000 oder 40 000 Euro hätte man bestimmt „irgendwo abzwacken können“, war sich der Ortsbeirat einig.

In diesem Jahr sollen noch einige alte Fenster im Dorfgemeinschaftshaus Friebertshausen ausgetauscht werden. Dafür stehen 7000 Euro im Etat zur Verfügung. Das sei allerdings auch dringend notwendig, da die Fenster aus dem Jahr 1974 stammen und keine Isolierverglasung hätten.

Neuer Spiegel ist zu klein

Der Ortsbeirat befürchtet allerdings, dass die Wünsche nach einer neuen Eingangstür für das öffentliche Gebäude und nach einem neuen Dach – beide sind ebenfalls 44 Jahre alt und ohne Isolierung beziehungsweise Wärmedämmung ausgestattet – auf den „Sankt-Nimmerleins-Tag“ verschoben werden. Für die Reparatur des Daches mit geschätzten Kosten von 48 000 Euro gäbe es allerdings noch einen Hoffnungsschimmer, so Möller. Dies könnte eventuell über ein Förderprogramm des Landes finanziert werden.

Wenig begeistert ist der Ortsbeirat auch von dem neuen Verkehrsspiegel an der Straße „Zum Welzegraben“. Den hatte der Bauhof angebracht. Eigentlich hätte der alte Spiegel lediglich neu eingestellt werden sollen, so der Ortsvorsteher. Stattdessen wurde er ausgetauscht. Für diese Kreuzung sei der Spiegel aber viel zu klein, erklärte Möller. Passend zum Wetter erinnerte der Ortsvorsteher die Friebertshäuser an die Räum-, Streu- und Kehrpflicht. Gerade bei Nässe können die liegengebliebenen Blätter schnell zu einer Rutschpartie für Fußgänger werden. Außerdem sollten Hausbesitzer die Grundstücksgrenzen beachten und überhängende Äste entfernen. Und für Gartenabfälle und Grünschnitt seien die grüne Tonne und die Deponie besser geeignet als öffentliche Grundstücke. (pp)