Friedrich Ani eröffnet das 16. Krimifestival

Bis zum 28. September werden dann weitere bekannte Autoren wie Monika Geier, Romy Fölck, Christina Bacher, Jan Seghers, Elisabeth Herrmann, Margit Ruile, Dietrich Faber, Melanie Raabe, Katja Brandis, Andreas Gruber, Oliver Bottini und Gaby Kaden in Marburg und im Marburger Land zu Gast sein.

Friedrich Ani liest am Freitag (7. September) ab 20 Uhr im Technologie- und Tagungszentrum (TTZ, Softwarecenter 3) in Marburg aus seinem Krimi „Ermordung des Glücks“. Tickets kosten 10 Euro, ermäßigt 8 Euro plus Vorverkaufsgebühr.

Kartenvorverkauf und weitere Infos zum Programm des Krimifestivals im Internet auf www.krimifestival-marburg.de. (red)